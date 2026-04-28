Ведущая «Квартирного вопроса» Виктория Панина попала в ДТП: «Перекрыла движение трамвайных путей»

Из-за апрельского снегопада в Москве съемки программы «Квартирный вопрос» оказались под угрозой срыва. Ведущая Виктория Панина попала в аварию, о чем рассказала «Московскому комсомольцу».

Как Виктория Панина попала в ДТП

Несмотря на водительский стаж и ранний выезд, Панина не ожидала ДТП. Она стояла на светофоре, а при включении зеленого сигнала начала движение, но в этот момент в ее машину врезался автомобиль Kia, проехавший перекресток на красный свет.

Ведущая отделалась ушибами, а вот ее автомобилю досталось серьезно — была повреждена передняя часть.

«В итоге я остановилась и тем самым перекрыла еще движение трамвайных путей, нарвалась на праведный гнев водителей трамваев и пассажиров», — вспоминает Панина.

Как повел себя участник аварии

Участник аварии сразу предложил урегулировать ситуацию на месте, без вызова инспекторов. Однако ведущая настояла на законной процедуре, объяснив это невозможностью самостоятельно определить скрытые повреждения автомобиля.

Примечательно, что водитель Kia проявил заботу: пока ждали сотрудников ДПС, он поддерживал пострадавшую и даже купил ей еду, переживая из-за ее опоздания на съемки.

Ожидание патруля растянулось на шесть часов, за которые Виктория успела выплакаться, выучить рекламные блоки и нанести грим в машине.

Несмотря на происшествие, ведущая добралась до площадки, и съемки состоялись. Вопрос компенсации ущерба остается открытым.