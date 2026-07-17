Вдову Юрия Николаева похоронили в одной могиле с покойным мужем

Не стало Элеоноры Николаевой — женщины, которая долгие годы была надежной опорой и самым близким человеком для легендарного телеведущего Юрия Николаева. Жизнь Элеоноры Александровны оборвалась 12 июля — ей было 74 года. Местом последнего упокоения стала территория Троекуровского кладбища: Элеонору похоронили рядом с любимым супругом, которого она пережила всего на восемь месяцев. Родные и близкие сознательно не афишировали печальное событие — общественность узнала о нем уже по завершении траурной церемонии. Обстоятельства кончины пока держатся в тайне.
Элеонора родилась 28 ноября 1951 года в семье, где искусство и культура занимали важное место. Ее отец, Александр Гравис, был контрабасистом и выступал в прославленном оркестре Олега Лундстрема, а мать работала переводчицей с английского. Сама Элеонора выбрала путь точных наук — получила экономическое образование, а впоследствии курировала финансовую сторону семейных проектов.
Судьба свела ее с Юрием Николаевым еще в юные годы, а в апреле 1975 года они официально стали мужем и женой. Их союз продержался более пятидесяти лет и служил примером редкой преданности и взаимопонимания — пара по праву считалась одной из самых стабильных и гармоничных в телевизионной среде.
Могила Юрия Николаева на Троекуровском кладбище. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Хотя собственных детей у супругов не появилось, они щедро дарили заботу и внимание племянникам, окружая их теплом и поддержкой. На протяжении всей совместной жизни Элеонора оставалась для Юрия не только женой, но и верным союзником: она активно помогала ему в профессиональных делах и неизменно была тем человеком, на которого он мог положиться в любой ситуации.
Разлука оказалась для вдовы невыносимой: спустя восемь месяцев после утраты она последовала за своим «золотым» супругом. Окружение семьи убеждено, что Элеонора просто не сумела найти силы жить дальше без любимого человека.
«Она всю свою жизнь спасала своего Юру и, вероятно, просто не смогла жить без своей второй половинки», — поделилась знакомая семьи Николаевых с KP.RU.
Напомним, что народный артист России Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года: ему было 76 лет, причиной стала длительная болезнь. Николаев много лет сражался с онкологическим заболеванием.