Вдову Юрия Николаева похоронили в одной могиле с покойным мужем

Не стало Элеоноры Николаевой — женщины, которая долгие годы была надежной опорой и самым близким человеком для легендарного телеведущего Юрия Николаева. Жизнь Элеоноры Александровны оборвалась 12 июля — ей было 74 года. Местом последнего упокоения стала территория Троекуровского кладбища: Элеонору похоронили рядом с любимым супругом, которого она пережила всего на восемь месяцев. Родные и близкие сознательно не афишировали печальное событие — общественность узнала о нем уже по завершении траурной церемонии. Обстоятельства кончины пока держатся в тайне.

Элеонора родилась 28 ноября 1951 года в семье, где искусство и культура занимали важное место. Ее отец, Александр Гравис, был контрабасистом и выступал в прославленном оркестре Олега Лундстрема, а мать работала переводчицей с английского. Сама Элеонора выбрала путь точных наук — получила экономическое образование, а впоследствии курировала финансовую сторону семейных проектов.

Судьба свела ее с Юрием Николаевым еще в юные годы, а в апреле 1975 года они официально стали мужем и женой. Их союз продержался более пятидесяти лет и служил примером редкой преданности и взаимопонимания — пара по праву считалась одной из самых стабильных и гармоничных в телевизионной среде.