Вдову Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ним

Имя Светланы Масляковой неразрывно связано с историей «КВН»: долгие годы она была не просто рядом с Александром Васильевичем, а полноценно участвовала в формировании облика проекта, оставаясь при этом в тени его яркой фигуры. Ее вклад в развитие Клуба веселых и находчивых сложно переоценить. Она была тем самым стержнем, который помогал сохранять единство команды и преемственность традиций. 17 июля 2026 года Светланы Анатольевны не стало: о ее кончине официально сообщили на ресурсах КВН.

Согласно информации KP.RU, местом упокоения Светланы Масляковой станет Новодевичье кладбище в Москве — ее похоронят рядом с супругом. Александр Васильевич Масляков, основатель и президент Международного клуба веселых и находчивых, ушел из жизни в сентябре 2024 года на 83‑м году. Трагедия случилась за месяц до 53‑й годовщины их свадьбы, к тому моменту они уже 58 лет шли по жизни рука об руку. Пара познакомилась в 1966-м году на работе.

Потеря мужа стала для Светланы Анатольевны тяжелейшим ударом — близкие вспоминали, что от горя ей буквально было тяжело дышать. Она прожила без Александра Васильевича почти два года, и все это время хранила память о нем, продолжая оставаться частью той большой семьи, которую они вместе создавали. Светлана Маслякова скончалась на 79‑м году жизни.

Причиной ухода Александра Васильевича стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. По имеющейся информации, смерть Светланы Анатольевны связана с сердечно-сосудистыми проблемами здоровья.

Уход Светланы Масляковой подводит черту под целой главой в истории «КВН». Ее преданность делу, тонкое понимание сути проекта и умение поддерживать тех, кто рядом, навсегда останутся в памяти коллег, участников и зрителей — всех, для кого «КВН» был не просто игрой, а важной частью жизни.