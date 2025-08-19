Вдова Микаберидзе из «Битвы экстрасенсов» собирает деньги на его похороны

Вдова Артура Микаберидзе Каролина в своих соцсетях обратилась к подписчикам. Она не только сообщила о смерти мужа, но и попросила их о финансовой помощи. Все желающие могут оставить теплые слова и перечислить любую посильную помощь семье покойного.

Деньги на похороны?

Вдова звезды проекта "Битвы экстрасенсов" будет благодарна всем, кто окажет ей поддержку, в том числе и материального плана. По-видимому, похороны Артура сильно ударили по кошельку семьи.

"Если вы знали его или хотите поддержать нас — буду благодарна за ваши теплые слова, душевный разговор и любую посильную помощь", — отметила Каролина.

ДТП в Таиланде

Микаберидзе погиб в Таиланде. Ему было всего 50 лет. За два дня до этого он отметил юбилей. Все случившееся стало большим ударом для семьи и поклонников.

Артур умер в результате тяжелых травм. Их он получил при падении с мотоцикла. Официальная версия — образовавшиеся тромбы, которые привели к остановке дыхания, пишет kp.ru.

Теперь вдове Артура приходится непросто. На руках у нее осталось пятеро детей. Всех их нужно кормить и одевать. А отца семейства не стало. Поэтому Каролина надеется, что подписчики смогут оказать ей и детям посильную помощь.

"Если вы знали Артура, если он хоть раз коснулся вашего сердца — напишите о нем. Для меня и для наших детей это будет бесценной поддержкой", — заметила 43-летняя вдова Мекаберидзе.

Ранее мы также писали, что Шепс попал в больницу с сильнейшим абсцессом легких из-за переохлаждения.