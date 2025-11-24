Вдова Левкина пришла на день рождения Малаховой: "Неловко, что я хожу одна"

Вдова Владимира Левкина Марина начинает постепенно привыкать к жизни без него. Марина Левкина одна стала выходить в свет. Она побывала на вечеринке в честь дня рождения певицы Жени Малаховой.

Марина Левкина в гостях у подруги

Вдова Владимира Левкина дала понять, что в ее жизнь после потери не вернулись краски. На вечеринку в честь дня рождения Жени Малаховой Марина Левкина пришла в черном. Но она старалась улыбаться изо всех сил и излучать позитив.

"Мне немножечко неловко, что я хожу одна. У меня есть маленькая дочка рядом. Но сегодня Женя Малахова обозначила, что формат не для детей, хотя ее дети в зале будут. Место красивое, настроение, свечи. Женечка молодец", — поделилась Марина Левкина с MK.RU.

Марина Левкина рассказала, что приготовила для Жени сюрприз. Подарок с трудом уместился в огромном пакете.

"Там есть все, чтобы провести утро и вечер артистки после концерта. Там есть все атрибуты, чтобы отдохнуть. Не буду говорить, что там. Но когда она откроет, то поймет: вот это сейчас надо. Я знаю, что надо после концерта сделать", — рассказала Марина Левкина.

Когда не стало Владимира Левкина

Экс-солист культовой группы 'На-На' Владимир Левкин скончался в ноябре прошлого года. 17 ноября родные отметили скорбную дату — годовщину его ухода из жизни. Левкина не стало на фоне тяжелой и многолетней борьбы с онкологическим заболеванием.

В годовщину смерти музыканта его близкие открыли на могиле памятник. Старшая дочь Левкина осталась довольна монументом. Виктория заявила, что памятник ее отцу получился достойным и красивым.

Вдова Владимира Левкина рассказала, что никаких споров о наследстве в их семье не возникло. И двери их дома всегда открыты для старшей дочери музыканта. Марина сообщила, что если Виктория захочет поселиться в нем, то ее непременно пустят.

