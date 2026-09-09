Вдова Кобзона и ее дочь Наталья поддержали Киркорова на могиле его родителей

На Троекуровском кладбище для Филиппа Киркорова настал день, наполненный светлой грустью и благодарностью: здесь открыли памятник его родителям — маме Виктории, ушедшей из жизни в 1994 году, и отцу Бедросу, которого не стало в 2025‑м. Это не просто монумент, а место, где соединяются воспоминания, уроки прошлого и любовь, которая не исчезает со временем.

Среди тех, кто пришел поддержать артиста, была вдова Иосифа Кобзона — Нелли Михайловна. Она появилась у могилы вместе с дочерью Натальей. Элегантный черный кардиган в сочетании с классическими брюками бордового оттенка подчеркивал сдержанную торжественность момента. Держа дочь за руку, Нелли Михайловна подошла к микрофону и поделилась теплыми, почти семейными воспоминаниями о юности Филиппа.

«Я помню, когда Филиппу было 15 лет, он пришел к нам и советовался с Иосифом Давыдовичем. И когда Филипп стал взрослым, он решил поступить в институт, в Гнесинку, где Иосиф преподавал. Филипп пошел как честный мальчик, и Кобзон его не пропустил, дал ему маленькую отметку. Он не поступил. Прошло время, он поступил и прекрасно сдал экзамены, стал народным артистом. Но он не обиделся на Иосифа, сказал: „Спасибо, может быть, мне это и помогло“», — рассказала Нелли Михайловна.

В этих словах — не просто история о несостоявшемся поступлении, а рассказ о характере: о честности, упорстве и умении не держать обид. Вдова Иосифа Давыдовича добавила, что сегодня ей особенно радостно видеть Филиппа в окружении близких и друзей.

«Красавцы невероятные», — с теплотой произнесла она, имея в виду сына и дочь певца.

Все это время Филипп стоял рядом, бережно поддерживая Нелли Михайловну за плечи, — в этом жесте читались и благодарность, и взаимное уважение, и тихая поддержка, переживших утрату самых дорогих людей.