Вдова Градского дала первое интервью после его смерти: о чем заявила Коташенко

Спустя более чем три года после ухода из жизни легендарного Александра Борисовича Градского его вдова Марина Коташенко (Градская) впервые решилась на откровенное интервью. Трагическая утрата в ноябре 2021 года стала лишь началом непростого периода в её жизни: за наследием мэтра развернулась настоящая борьба.
Старшие дети музыканта — Даниил и Мария — заняли жёсткую позицию по отношению к Марине Градской. Конфликт вышел за рамки семейного недопонимания: ситуация обострилась настолько, что Даниил Градский публично выразил сомнения в родстве младшего сына Марины с отцом.
Марина Градская глубоко потрясена происходящим, но не собирается отступать. В беседе с журналистами она поделилась своими переживаниями.
«Они дошли до такой низости, как война… Я пыталась наладить с ними отношения, но это ни к чему не привело», — сказала Марина Коташенко «Как есть» с Денисом Пархоменко.
Марина Коташенко в шоу «Как есть» с Денисом Пархоменко. Фото: кадр шоу
Напряженность в отношениях прослеживалась и ранее. Еще три года назад Марина столкнулась с трудностями при решении вопроса об установке памятника Александру Градскому: попытки согласовать детали с Даниилом и Марией не увенчались успехом — старшие дети мэтра упорно избегали какого‑либо контакта с его вдовой.
Марина Коташенко стала последней женой музыканта Александра Градского. Александр Градский с матерью сына Даниила развелся в 2001-м году. Бывшие супруги не делили имущество. Мэтр давал обещание не жениться на Коташенко, но нарушил его незадолго до своей смерти. Даниил объяснял, что его мать, Ольга Фартышева, не стала претендовать на свою долю при разводе, полагаясь на слово отца, что ее права останутся неприкосновенными.
После смерти Градского за наследство мэтра разыгралась настоящая битва.