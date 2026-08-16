По словам певицы, выезжая за границу, она всячески скрывала знание русского языка, чтобы окружающие не догадались о ее происхождении.

«Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза, я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из совка», — заявила Вайкуле в интервью признанному в России иноагентом и нежелательной организации DW*.

Артистка также подчеркнула, что всегда была «безнадежным антисоветчиком». По ее словам, она никогда не смотрела новостей и не читала газет, поскольку считала, что все это ложь.

Ирония судьбы заключается в том, что именно благодаря советской системе образования и поддержке государства Вайкуле смогла пробиться к вершине славы.

Певица родилась в небольшом латышском городке с населением 14 тысяч человек в семье рабочего и продавщицы. В 15 лет ее заметили и пригласили в Рижский оркестр радио и телевидения, которым руководил Раймонд Паулс.

Однако настоящий успех пришел к ней только в 1984 году, когда Илья Резник предложил ей исполнить на русском языке песни «Вернисаж» и «Еще не вечер». Именно они сделали ее звездой всесоюзного масштаба.

Сегодня Вайкуле продолжает эксплуатировать советское наследие, организуя в Юрмале фестиваль «Рандеву», который год от года собирает все меньше зрителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот фестиваль «адовым лицемерием», отметив, что организаторы активно критикуют советское прошлое, но при этом продолжают пользоваться проектом, созданным еще в эпоху СССР.

*Признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России.