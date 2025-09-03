Варум не хочет отмечать годовщину отношений с Агутиным: "Нам бы куда-нибудь уединиться"

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться слухи о возможном разладе между Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Однако жена музыканта одной фразой пресекла обсуждение своей личной жизни. Певица дала понять, что у них с Леонидом все просто замечательно.

Варум и Агутин не собираются разводиться

Агутин уже устал от намеков журналистов, которые постоянно пытаются узнать у него о разводе с Варум. Пара дает понять, что у них все хорошо. Удивило артистку и то, что сплетники напутали дату, поздравляя их с Леонидом с важным юбилеем. Журналисты посчитали, что они вместе чуть больше двух десятилетий.

"Мы уже живем больше 25 лет. Почти 30!" — приводит Mk.ru слова Варум.

Однако устраивать пышное торжество по этому случаю супруги не собираются. Варум дала понять, что не хочет праздновать годовщину отношений с мужем. Для них это личное. Поэтому звать гостей, устраивать банкет и торжество никто не собирается.

"Мы уже так много напраздновались! Нам бы куда-нибудь уединиться!" — поделилась планами жена Агутина.

Варум живет в Штатах, а Агутин в России

В беседе с сайтом Teleprogramma.org продюсер Леонид Дзюник поделился мнением о том, почему поклонники то и дело "разводят" Агутина с женой. Дело в том, что пара живет на две страны. И Леонида чаще всего видят в одиночестве, без его спутницы.