Варум не хочет отмечать годовщину отношений с Агутиным: "Нам бы куда-нибудь уединиться"
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Global Look Press
В последнее время в СМИ все чаще стали появляться слухи о возможном разладе между Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Однако жена музыканта одной фразой пресекла обсуждение своей личной жизни. Певица дала понять, что у них с Леонидом все просто замечательно.
Варум и Агутин не собираются разводиться
Агутин уже устал от намеков журналистов, которые постоянно пытаются узнать у него о разводе с Варум. Пара дает понять, что у них все хорошо. Удивило артистку и то, что сплетники напутали дату, поздравляя их с Леонидом с важным юбилеем. Журналисты посчитали, что они вместе чуть больше двух десятилетий.
"Мы уже живем больше 25 лет. Почти 30!" — приводит Mk.ru слова Варум.
Однако устраивать пышное торжество по этому случаю супруги не собираются. Варум дала понять, что не хочет праздновать годовщину отношений с мужем. Для них это личное. Поэтому звать гостей, устраивать банкет и торжество никто не собирается.
"Мы уже так много напраздновались! Нам бы куда-нибудь уединиться!" — поделилась планами жена Агутина.
Варум живет в Штатах, а Агутин в России
В беседе с сайтом Teleprogramma.org продюсер Леонид Дзюник поделился мнением о том, почему поклонники то и дело "разводят" Агутина с женой. Дело в том, что пара живет на две страны. И Леонида чаще всего видят в одиночестве, без его спутницы.
"Насколько я знаю, у них там, за границей, есть то ли кафе, то ли ресторан они держат. И Анжелика в основном этим занимается. Она за рубежом. Там семья, дети.
Я вас умоляю — развод исключен. Варум никогда не пойдет на это, зачем надо устраивать такие спектакли? Чтобы потом обсуждали, обсасывали и обкашливали ее?" — заявил Дзюник в беседе с сайтом Teleprogramma.org.