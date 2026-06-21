Ваня Дмитриенко показал видео первых шагов в карьере

Ваня Дмитриенко поделился архивной видеозаписью, запечатлевшей начало его творческого пути. Если сегодня 20-летний исполнитель кажется моложе своих лет, то на кадрах 12-летний Ваня предстает в образе чрезвычайно серьезного юноши, размышляющего о жизни и карьере.

Ваня Дмитриенко о первом продюсере Евгении Орлове: «Человек, который показал мне большую сцену»

Артист опубликовал видео, снятое его первым продюсером Евгением Орловым.

«Человек, который показал мне большую сцену. Учил, ругал, разочаровывался, радовался моим успехам, давал деньги на обед, помогал обрести себя, знакомил с прекрасными людьми и самое главное — всегда верил. Люблю всем сердцем! Я так многому у вас научился, спасибо, что вы есть, дорогой мой человек», — написал Ваня в соцсетях.

Впрочем, сейчас певец стал совсем взрослым. Он уже давно встречается с 17-летней актрисой Анна Пересильд. И родители Анны – актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель – совсем не против выбора дочери.

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