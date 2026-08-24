Ваня Дмитриенко перезаписал песню из-за волны хейта

Впервые песня была представлена на концерте Дмитриенко в «Лужниках» в начале августа. Тогда зрители были в восторге, особенно от вокала Сюзанны, которая звучала мощно и ярко.

Однако после публикации фрагментов студийной записи мнение кардинально изменилось — партии Сюзанны оказались на втором плане, что вызвало волну негодования у слушателей.

Артист признал, что команда действительно ошиблась со сведением, и решил исправить ситуацию. В последние дни перед релизом музыканты заново переработали материал, усилили голос Сюзанны и добавили новые инструменты. В работе им помогал известный певец SALUKI.

«Публика негодует, причем очень открыто, периодически грубо, но заслуженно. Мы испортили песню. Дали не тот материал, который показывали на концерте, от которого у всех были мурашки. Это было общее мнение. Мы решили к нему прислушаться и сделать песню вместе», — рассказал Ваня.

После публикации обновленного фрагмента реакция фанатов стала положительной. Дмитриенко поблагодарил слушателей за внимание и отметил, что рад, что они смогли создать трек совместно с аудиторией.

«Я рад, что случилась такая история. Мы смогли с вами сделать что-то вместе, с мнением общества. Это очень круто. Никогда не хочется быть поверхностным и смотреть на все это свысока. Хочется быть рядом и принимать периодически какие-то решения вместе», — заявил артист.

Ваня Дмитриенко — один из самых ярких молодых исполнителей, получивший известность после участия в шоу «Голос. Дети» и ставший популярным благодаря хитам «Вечно молодой», «Ничего не бойся» и другим. Дуэт Мальбэк и Сюзанна, в свою очередь, известен по песням «Пьяное солнце» и «Тебе», которые также были тепло приняты аудиторией.

Их коллаборация вызвала большой интерес у публики еще на стадии анонса. На концерте в «Лужниках» живое исполнение «Отражения» стало одним из самых ярких моментов вечера, и именно тогда слушатели поняли, что песня может стать настоящим хитом.

Но студийная версия, по их ощущению, потеряла эту магию. К счастью, артисты услышали критику и сделали все, чтобы исправить звучание. В итоге ситуация, которая могла обернуться провалом, превратилась в повод для укрепления связи между музыкантами и публикой.