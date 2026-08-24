Ваня Дмитриенко ответил на обвинения экс-возлюбленной: «Это травля моей семьи»

Ваня Дмитриенко признался, что долго хранил молчание, чтобы сохранить достоинство и не выносить личную историю на публику. Однако, по его словам, молчание перестало быть благородным, когда под удар попали его близкие.

«Дошло до того, что провоцируется травля моей семьи и близких. И все это, увы, уже давно выглядит не как попытка что-то закончить, а как способ продолжать жить этой историей публично», — заявил Дмитриенко.

Певец признал, что в прошлом тоже совершал ошибки, но подчеркнул: ключевые обвинения в его адрес не соответствуют действительности.

Он не стал вдаваться в подробности, объяснив, что не хочет давать повода для дальнейших обсуждений и не намерен ворошить прошлое.

«Просто знайте, что основополагающие обвинения в мой адрес и выбранная трактовка наших отношений не соответствуют правде. Мне жаль, что все так складывается. Все это время мне казалось, что правильнее просто промолчать, не отвечать и не выносить нашу историю наружу. Наверное, поэтому я и молчал так долго. Но в какой-то момент молчание перестает быть благородством, особенно когда это начинает касаться не только меня. Я не хочу и словом касаться этой истории, но защищать людей, которых я люблю, и самого себя я тоже должен», — заключил Дмитриенко.

Напомним, несколько дней назад Саша Айс обвинила Вано в абьюзивном поведении и изменах во время их отношений. После этого волна хейта обрушилась на самого артиста и его нынешнюю девушку, актрису Анну Пересильд.

Ваня Дмитриенко — популярный российский певец, получивший известность после участия в шоу «Голос. Дети» и ставший популярным благодаря хитам «Вечно молодой», «Ничего не бойся» и «Отражение».

Анна Пересильд — 17-летняя актриса, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Их роман стал известен весной 2026 года. Саша Айс — блогер, известная по участию в реалити-шоу, с которой Ваня встречался несколько лет назад.