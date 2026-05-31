«Валя красавица»: мама Тимати в восторге от невесты сына, подарившей ему дочь

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова устроила интерактив с подписчиками ее блога. Во время него Симона ответила на вопросы, которые интересовали пользователей. Большинство из них касались семьи Тимати.
В частности, собеседники поинтересовались мнением женщины о ее предполагаемом сходстве с избранницей сына — Валентиной Ивановой. Симона ответила, что не считает себя похожей на Валю.
«Я этого не вижу, Валя красавица», — сделала комплимент невестке мама Тимати.
Валя Иванова с мамой Тимати Симоной. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
У мамы Тимати существует традиция: она наносит на тело татуировки с датами появления на свет своих внуков. Симона рассказала, что в ситуации с маленькой Эммой поступила аналогичным образом — нанесла татуировку уже на следующий день после рождения малышки. Знаменитая бабушка заверила, что девочка развивается в соответствии с возрастом и умеет все, что характерно для детей, которым еще не исполнилось года.
Известно, что у Симоны очень теплые отношения с Валей Ивановой. Она даже присутствовала на родах у Вали и лично перерезала пуповину у внучки Эммы. Валя Иванова после рождения дочери в личном блоге благодарила Симону, рассказывая, как ей повезло со свекровью.
Дочери Тимати Эмма и Алиса. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
Мать рэпера также сообщила, что у нее имеется татуировка с датой рождения внука Ратмира.
«А чем внук отличается от внучек?» — удивилась Симона.
При этом она призналась, что ей не удалось выстроить близкие и доверительные отношения с матерью мальчика — моделью Анастасией Решетовой.