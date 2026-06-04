Валерия впервые прокомментировала развод и раздел имущества с Пригожиным

Валерия не стала оставлять домыслы без внимания и решила прояснить ситуацию в свойственной ей манере — с юмором. Она обратилась к мужу напрямую, задав ему шутливый вопрос.

«Друзья, что ж такое пишут, что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной?» — поинтересовалась артистка у Пригожина.

Ответ продюсера был категоричным и не оставил места для сомнений. Супруги продолжают жить вместе, и никакого раздела имущества не планируется.

Пока Валерия опровергала слухи, Иосиф Пригожин сделал громкое заявление о музыкальном конкурсе «Евровидение». По его мнению, мероприятие давно потеряло свою истинную суть и превратилось в политическую трибуну.

«Искусство и спорт — это главные объединяющие силы для народов и обществ, а музыка должна быть культурным мостом между людьми», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер также жестко осудил любые ограничения в культуре, назвав их «безобразием».

Не обошлось и без неловкого инцидента на премии РУ.ТВ. Телеведущая Ида Галич, общаясь с Пригожиным, ляпнула фразу:

«Не всем везет, как Валерии».

Продюсер не остался в долгу и резко парировал.

«Получается, у тебя будет трое детей от трех разных мужчин?» — съязвил Пригожин.

Этот обмен колкостями вызвал смех в зале и бурное обсуждение в соцсетях, но сам продюсер позже заявил, что его слова были шуткой и не стоит воспринимать их всерьез.

Валерия и Иосиф Пригожины поженились в 2004 году. За время брака пара воспитала детей певицы от первого брака, а также совместно пережила множество творческих и житейских трудностей, включая серьезную автомобильную аварию в 2017 году.

Слухи о разладе в семье появляются регулярно, но каждый раз опровергаются самими супругами. Валерия неоднократно называла мужа главным человеком в своей жизни, а Пригожин в интервью подчеркивал, что считает жену «талантливейшей певицей» и не мыслит своей жизни без нее.