Валерия — о прерванной беременности в 47 лет: "Мне не удалось сохранить ребенка. Плоду был месяц"

Певица Валерия редко говорит о личном. Однако потеря ребенка от музыкального продюсера Иосифа Пригожина стала для артистки большим эмоциональным испытанием.

Как Валерия потеряла ребенка

Певица не смогла сохранить беременность. Все случилось, когда ей было 47 лет. В интервью Яне Чуриковой она призналась, что сумела забеременеть от своего мужа Иосифа. Но выносить и родить малыша ей было не суждено. Валерия не сразу узнала о том, что она в положении. Но поняв это, была счастлива.

Артистка собиралась сохранить беременность и подарить мужу их общего малыша. Они очень радовались будущему пополнению и даже придумали для крохи имя. Но затем Валерия столкнулась с потерей.

"Я не знала об этом. Я жутко заболела – подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребенка… Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось", — поделилась она.

Артистка как могла скрывала от посторонних то, что происходит в ее семье. Даже в больницу Валерию привезли через черный вход. Она наблюдалась у врачей под чужой фамилией. Но это не помогло. Слухи все равно попали в прессу. Похоже, что секрет Валерии "слили" медработники — санитарки или медсестры. Дети певицы узнали обо всем из СМИ.

Что Валерия не простит партнеру

Также артистка поделилась, что бы она не смогла принять в своей второй половинке. С Пригожиным Валерия уже больше двадцати лет. И если мужчина хочет подавить ваше собственное "я", вашу личность, как считает певица, то тут нужно задуматься, действительно ли партнер испытывает любовь, а не собственнические чувства.

А как вы считаете, почему Валерия решилась поделиться своими переживаниями о потере малыша? Пишите в комментариях.