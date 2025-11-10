Валерия Гай Германика — о рождении внучки: "Еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали"

Валерия Гай Германика. Фото: Global Look Press

Валерия Гай Германика прокомментировала рождение ребенка у ее 17-летней дочери

41-летняя режиссер Валерия Гай Германика отреагировала на ажиотаж, который начался после ее сообщения о внучке. Гай Германика дала понять, что не понимает, отчего все так возбудились. Ведь она еще летом говорила, что стала бабушкой. Но ей тогда не поверили.

Что сказала Валерия Гай Германика о внучке

Валерия Гай Германика в личном блоге прокомментировала свое же заявление о рождении у нее внучки. Режиссер напомнила, что сообщала о пополнении в семье. Летом ее 17-летняя дочка Октавиа стала мамой.

"Так я вам еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали", — написала Валерия Гай Германика.

Она попросила больше не одолевать ее расспросами о внучке. Режиссер уточнила, что молодые родители не хотят публичности. Они предпочитают, чтобы о них знали как можно меньше.

А еще Германика уточнила, что ее внучка появилась на свет в законном и даже венчанном браке.

"Дочь в официальном браке. И даже благословленным святыми отцами", — добавила Валерия Гай Германика.

Валерия Гай Германика с внучкой. Фото: соцсети Валерии Гай Германики

Когда Валерия Гай Германика рассекретила внучку

Режиссер Валерия Гай Германика рассекретила маленькую внучку в день рождения младшего сына. Августу исполнилось шесть лет. Режиссер показала семейные фото, объяснив, что них не только ее дети, но и внучка.

Все тут же поняли, что 17-летняя дочь звезды Октавиа стала мамой. Имя новорожденной малышки Гай Германика раскрывать не стала. Она ранее рассказывала, что Октавиа чуть ли не с детства мечтает быть многодетной мамой.

И у девочки для этого все есть. Она умна, добра, ответственна, обожает младших брата и сестру.

Сколько детей у Валерии Гай Германики

У режиссера Валерии Гай Германики трое детей — две дочери и сын. Все они рождены от разных отцов, с которым Валерия рассталась по разным причинам. Старшая дочь Гай Германики, Октавиа, появилась на свет в марте 2008 года. В апреле 2016 родилась ее дочь Северина, а в ноябре 2019 — сын Август.

