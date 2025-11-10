Валерия Гай Германика — о рождении внучки: "Еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали"

41-летняя режиссер Валерия Гай Германика отреагировала на ажиотаж, который начался после ее сообщения о внучке. Гай Германика дала понять, что не понимает, отчего все так возбудились. Ведь она еще летом говорила, что стала бабушкой. Но ей тогда не поверили.
Что сказала Валерия Гай Германика о внучке
Валерия Гай Германика в личном блоге прокомментировала свое же заявление о рождении у нее внучки. Режиссер напомнила, что сообщала о пополнении в семье. Летом ее 17-летняя дочка Октавиа стала мамой.
"Так я вам еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали", — написала Валерия Гай Германика.
Она попросила больше не одолевать ее расспросами о внучке. Режиссер уточнила, что молодые родители не хотят публичности. Они предпочитают, чтобы о них знали как можно меньше.
А еще Германика уточнила, что ее внучка появилась на свет в законном и даже венчанном браке.
"Дочь в официальном браке. И даже благословленным святыми отцами", — добавила Валерия Гай Германика.
Валерия Гай Германика с внучкой. Фото: соцсети Валерии Гай Германики
Когда Валерия Гай Германика рассекретила внучку
Режиссер Валерия Гай Германика рассекретила маленькую внучку в день рождения младшего сына. Августу исполнилось шесть лет. Режиссер показала семейные фото, объяснив, что них не только ее дети, но и внучка.
Все тут же поняли, что 17-летняя дочь звезды Октавиа стала мамой. Имя новорожденной малышки Гай Германика раскрывать не стала. Она ранее рассказывала, что Октавиа чуть ли не с детства мечтает быть многодетной мамой.
И у девочки для этого все есть. Она умна, добра, ответственна, обожает младших брата и сестру.
Сколько детей у Валерии Гай Германики
У режиссера Валерии Гай Германики трое детей — две дочери и сын. Все они рождены от разных отцов, с которым Валерия рассталась по разным причинам. Старшая дочь Гай Германики, Октавиа, появилась на свет в марте 2008 года. В апреле 2016 родилась ее дочь Северина, а в ноябре 2019 — сын Август.
А вы рады за ставшую молодой бабушкой Валерию Гай Германику? Ответьте в комментариях.
Читайте также: