Валерия Гай Германика — о рождении внучки: "Еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали"

41-летняя режиссер Валерия Гай Германика отреагировала на ажиотаж, который начался после ее сообщения о внучке. Гай Германика дала понять, что не понимает, отчего все так возбудились. Ведь она еще летом говорила, что стала бабушкой. Но ей тогда не поверили.

Что сказала Валерия Гай Германика о внучке

Валерия Гай Германика в личном блоге прокомментировала свое же заявление о рождении у нее внучки. Режиссер напомнила, что сообщала о пополнении в семье. Летом ее 17-летняя дочка Октавиа стала мамой.

"Так я вам еще летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали", — написала Валерия Гай Германика.

Она попросила больше не одолевать ее расспросами о внучке. Режиссер уточнила, что молодые родители не хотят публичности. Они предпочитают, чтобы о них знали как можно меньше.

А еще Германика уточнила, что ее внучка появилась на свет в законном и даже венчанном браке.