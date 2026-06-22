Валерий Сюткин продает квартиру в Москве со столом Наполеона за полмиллиарда рублей

Валерий Сюткин принял решение расстаться с квартирой в престижном районе Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идет о трешке на Сретенском бульваре площадью 232 квадрата.

Почему Валерий Сюткин решил продать квартиру в Москве

Недвижимость находится в собственности певца уже более пяти лет. Однако последнее время жилье простаивает. Артист редко там бывает из-за частых поездок и размышлений о переезде за город.

В квартире три спальни, камин и балкон. Интерьер украшает антиквариат и винтажная мебель, которую Сюткин коллекционировал долгие годы, в основном привозя из Франции.

Стол Наполеона

Особую ценность представляет стол, некогда принадлежавший Наполеону Бонапарту. Его судьбу владелец готов обсуждать отдельно.

Если покупатель предложит достойную цену, раритет может отойти вместе с квартирой. За недвижимость артист рассчитывает выручить около 420 миллионов рублей.

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