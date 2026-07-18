Валерий Меладзе окончательно отказался от концертов в России

Карьера Валерия Меладзе на отечественной сцене, похоже, взяла длительную паузу: артист не только отказался от больших концертов в России, но и перестал появляться даже на частных праздниках и корпоративах. Решение выглядит взвешенным и окончательным. По некоторым данным, на такой шаг певца подтолкнули опасения, возникшие на фоне череды громких скандалов.

Сейчас фокус творческой активности Меладзе сместился за пределы страны. Валерий Шотаевич активно гастролирует за рубежом, выступая перед русскоязычной публикой.

Но особенно востребован артист в Дубае. Именно туда чаще всего заказчики приглашают исполнителя хита про белого мотылька. Стоимость закрытого выступления Валерия Шотаевича сегодня достигает 130 тысяч евро. В перерывах между гастролями певец живет в Испании вместе с женой Альбиной Джанабаевой и детьми, рожденными в браке с ней.

При этом семейная жизнь артиста сохраняет связь с Россией. Супруга Меладзе Альбина Джанабаева время от времени приезжает в Москву и останавливается в особняке на Новой Риге. Так что, несмотря на отсутствие самого Меладзе на российской сцене, его присутствие в информационном и бытовом поле страны все же сохраняется.

По материалам Mash