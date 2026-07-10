Валерий Леонтьев потратил на страховку особняка в США больше 30 млн рублей

Роскошная недвижимость звезд нередко таит в себе не только престиж, но и серьезные риски — и история особняка Валерия Леонтьева в Майами яркое тому подтверждение. Несмотря на статус и внушительную стоимость владения, дом народного артиста оказался под угрозой стихии: из‑за особенностей расположения ему грозят наводнения. Чтобы обезопасить свое имущество, певец пошел на существенные траты — и сумма расходов впечатляет.

Валерий Леонтьев уже вложил в страхование своего дома в США свыше 30 миллионов рублей. Как сообщается, элитная резиденция 77‑летнего артиста, расположенная на острове в Майами, находится в зоне повышенной опасности подтоплений. Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших 15 лет риск наводнений для особняка будет только расти — именно поэтому исполнитель оформил целый пакет страховых полисов. Ежегодный платеж достигает почти 100 тысяч долларов (около 7,8 миллиона рублей), и эта сумма складывается из нескольких отдельных покрытий:

40 тысяч долларов — базовая страховка недвижимости;

21 тысяча долларов — защита от ущерба, вызванного ураганами;

35 тысяч долларов — специальное покрытие на случай наводнений;

4 тысячи долларов — полис, страхующий гражданскую ответственность.

Страховое покрытие будет действовать как минимум до 2030 года. При этом стоит учитывать, что даже государственная программа страхования от наводнений в США имеет существенные лимиты: максимум 250 тысяч долларов на сам дом и до 100 тысяч на имущество. Владельцам дорогой недвижимости, как в случае с Леонтьевым, приходится докупать дополнительные полисы, чтобы полноценно защитить свои активы.

С момента приобретения дома в 2014 году артист неоднократно вкладывался в улучшение объекта: провел капитальную перепланировку, обновил отделку и сделал ремонт. В 2022 году на крыше особняка появились солнечные панели Tesla Powerwall — шаг в сторону энергоэффективности. Однако уже через два года кровля пришла в негодность, и Леонтьеву пришлось полностью заменить металлическое покрытие.

Кроме расходов на страхование и ремонт, у артиста растут и налоговые обязательства перед бюджетом США: за последние три года ежегодная сумма налогов увеличилась до 62,5 тысячи долларов (примерно 4,9 миллиона рублей). При этом рыночная стоимость самого дома приближается к миллиарду рублей — что делает не только содержание, но и защиту этой недвижимости крайне затратным делом.

По материалам SHOT