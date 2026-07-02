Валерий Леонтьев начал отдавать больше денег в бюджет США

Артист стал перечислять в американский бюджет заметно больше средств, чем несколько лет назад. Если в 2023 году певец заплатил за свой особняк в Майами 59,9 тысячи долларов, то в 2025-м сумма достигла 62,45 тысячи.

За три года налог вырос на 2,5 тысячи долларов — это около 200 тысяч рублей. В целом за последнее десятилетие налоговые выплаты на дом увеличились примерно наполовину.

Причина роста — в стремительном подорожании самой недвижимости. Леонтьев приобрел виллу в 2014 году за 4 миллиона долларов. Тогда особняк долго не могли продать — в кризисные 2009–2010 годы объект оценивался всего в 2,5 миллиона.

Теперь рыночная стоимость резиденции достигла 12,2 миллиона долларов, что составляет около 950 миллионов рублей. За одиннадцать лет цена выросла втрое.

Особняк располагается на участке площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Сам дом занимает почти 600 «квадратов»: внутри шесть спален, семь ванных комнат, спа-зона, сауна, тренажерный зал и лифт. На территории есть бассейн, а рядом оборудован собственный причал.

Валерий Леонтьев в 2024 году объявил о завершении карьеры. Сейчас артист выступает редко — только на частных корпоративах и мероприятиях друзей.

При этом он поднял стоимость выступлений до 17 миллионов рублей для российских заказчиков.

Артист живет в Майами вместе с супругой Людмилой Исакович, которая владеет гостиницей и салоном груминга для элитных собак во Флориде.