Вадим Галыгин — о шутках в шоу 'Команды' с участием звезд КВН: "Будут цитировать даже ваши коты"

Готовьтесь к взрыву юмора без границ. Первый канал анонсировал новое шоу с участием звезд КВН. Называется оно — 'Команды'.

Каким будет шоу 'Команды'?

В этом проекте нет места турнирной таблице, строгим судьям и гонке за баллами. Здесь царит абсолютная свобода творчества: легендарные команды отбросили соревновательный дух и объединились ради одной цели — дарить зрителям безудержный смех. Никаких победителей и проигравших — только яркие эмоции и незабываемые номера от тех, кто уже вписал свои имена в историю Клуба веселых и находчивых.

Кто же порадует нас эксклюзивными шутками? В шоу соберутся звезды со всей страны и ближнего зарубежья: сборные Пермского края и Москвы, 'Столик' (Чулым), 'Юрикен' (Владикавказ), 'Доктор Хаусс' (Могилев, Беларусь) и другие.

Каждый коллектив подготовил совершенно новые номера, которые зрители увидят впервые именно в рамках этого шоу. Никаких заготовок из прошлых сезонов: только свежие шутки, неожиданные скетчи и дерзкие эксперименты с юмором.