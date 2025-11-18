Вадим Галыгин — о шутках в шоу 'Команды' с участием звезд КВН: "Будут цитировать даже ваши коты"

Готовьтесь к взрыву юмора без границ. Первый канал анонсировал новое шоу с участием звезд КВН. Называется оно — 'Команды'.
Каким будет шоу 'Команды'?
В этом проекте нет места турнирной таблице, строгим судьям и гонке за баллами. Здесь царит абсолютная свобода творчества: легендарные команды отбросили соревновательный дух и объединились ради одной цели — дарить зрителям безудержный смех. Никаких победителей и проигравших — только яркие эмоции и незабываемые номера от тех, кто уже вписал свои имена в историю Клуба веселых и находчивых.
Кто же порадует нас эксклюзивными шутками? В шоу соберутся звезды со всей страны и ближнего зарубежья: сборные Пермского края и Москвы, 'Столик' (Чулым), 'Юрикен' (Владикавказ), 'Доктор Хаусс' (Могилев, Беларусь) и другие.
Каждый коллектив подготовил совершенно новые номера, которые зрители увидят впервые именно в рамках этого шоу. Никаких заготовок из прошлых сезонов: только свежие шутки, неожиданные скетчи и дерзкие эксперименты с юмором.
Кадр шоу 'Команды'. Фото: пресс-служба компании 'АМИК'
Кто ведет шоу 'Команды'?
Ведущим шоу 'Команды' стал известный шоумен и звезда КВН Вадим Галыгин. Он обещает, что юмора на сцене будет очень много.
"Представьте, что собираетесь с друзьями, которые не только не потеряли своих шуток за годы, но и припасли пару-тройку новых. Вот это и есть шоу 'Команды", — сказал Вадим Галыгин.
По его словам, каждая следующая минута шоу будет смешнее предыдущей. А номера войдут в Книгу рекордов юмора.
"Это шутки, которые завтра будут цитировать даже ваши коты", — пообещал Вадим Галыгин.
Премьера шоу 'Команды' состоится 22 ноября в 22:55 на Первом канале.
