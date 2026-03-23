В жакете за 250 000 рублей, с золотой тростью: помолодевшая Алла Пугачева модничает на Кипре

Алла Пугачева, проживающая с семьей в Лимасоле, на Кипре, вновь была замечена со своей фирменной золотой тростью.

Алла Пугачева появилась на дне рождении подруги

На этот раз она опубликовала фотографию с празднования дня рождения своей подруги. На этом фото Алла Пугачева выглядит изрядно помолодевшей, постройневшей и посвежевшей.

"Наша любимая красавица Стелла справляла свой день рождения. <…> Всем привет", — подписала снимок Алла Борисовна.

Золотая трость Пугачевой

Для выхода в свет народная артистка СССР выбрала меховой жакет от модного дома Prada примерной стоимостью около 250 тысяч рублей. Также на ней белая удлиненная юбка с темными квадратами. На голове певицы – стильный черный берет.

И при ней снова ее трость, которая становится частью публичного бренда Пугачевой.

Так, певица взяла эту трость на праздновании Первого воскресенья весны. Также этот предмет можно увидеть и на некоторых фото с поклонниками артистки.

15 апреля Алле Борисовне исполнится 77 лет. И возможно, трость станет снова ее спутницей и в эту красивую дату.

