«В Юрмале комары»: Максим Виторган показал стильного отца Эммануила Виторгана и младшую сестру Клару

Лето у семьи Виторган-Млодик вышло по-настоящему теплым — и не только из-за погоды. 86-летний народный артист России Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной Млодик и двумя дочками — 9-летней Этель и 7-летней Кларой — отправился на отдых в Юрмалу, ставшую для них уже традиционным летним уголком.

Ирине Млодик, родившейся в Латвии, эти места особенно дороги, и каждый год семья возвращается сюда, чтобы наполниться морским воздухом, спокойствием и семейным уютом.

Особый повод для встречи дал день рождения младшей дочери — 7 августа Кларе исполнилось 7 лет. К празднику присоединился и старший сын Эммануила Гедеоновича — актер Максим Виторган. Он прилетел, чтобы лично поздравить сестренку, и не упустил возможности запечатлеть, как его отец наслаждается отпуском.

В соцсетях Максим опубликовал кадры с отдыха, сопроводив их ироничной подписью.

«Вайб: “человек фром Бронкс или В Юрмале комары”. Модель: народный артист России», — написал под кадрами с отцом Максим Виторган.

Он с юмором сравнил отца с мафиози из американского фильма, и, честно говоря, образ действительно впечатляет. Эммануил Гедеонович появился на фото в малиновой рубашке и таких же кедах, песочных брюках и — главный хит ансамбля — оранжевой цигейковой куртке, которую с фантазией можно назвать «вырви глаз». Дополнили образ светлые носки и непринужденная улыбка человека, которому абсолютно все равно, что о нем подумают.