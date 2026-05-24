«В ванную»: 73-летнюю Понаровскую впечатлили охапки цветов от поклонников

Концерт — это всегда диалог артиста и зрителя, в котором важны не только песни, но и эмоции, знаки внимания, особая связь между сценой и залом. В Москве это волшебство проявилось особенно ярко: легендарная певица Ирина Понаровская получила от поклонников трогательный и пышный знак признательности — море цветов. Вечер превратился в настоящий праздник взаимного восхищения: артистка дарила музыку, а зрители — искреннюю любовь и роскошные букеты.

Ирина Понаровская испытала искреннее удивление и радость во время выступления в столице: после практически каждой исполненной композиции зрители спешили к сцене, чтобы вручить любимой артистке цветы. Как сообщает MK.RU , «Леди Совершенство» буквально осыпали роскошными букетами — каждый следующий был не хуже предыдущего, а порой и еще эффектнее.

«У нас нет таких ваз», — с улыбкой заметила артистка, принимая очередной огромный букет.

Немного помолчав, она добавила с легким юмором: «Если не в вазу, так в ванную точно».

Теплый и щедрый прием глубоко тронул Ирину Витальевну. Певица не скрывала своей благодарности и пообещала поклонникам вскоре организовать новую встречу — чтобы снова подарить им незабываемые эмоции и услышать в ответ бурные овации.