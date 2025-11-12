В театре Вахтангова началось прощание с Владимиром Симоновым

В Театре Вахтангова в Москве проходит церемония прощания с артистом Владимиром Симоновым. Его не стало 9 ноября. Владимиру Симонову было 68 лет.
Как проходит прощание с Симоновым
В Театре Вахтангова Владимир Симонов служил тридцать лет. И здесь его 12 ноября провожают в последний путь. В фойе театре много цветов, фотографии Симонова. У театра собираются поклонники артиста, пришедшие попрощаться с ним.
Ровно в 11 утра людей начали пускать в зал Театра Вахтангова. На сцене установлен гроб с телом Владимира Симонова. Он украшен венками из белых роз.
Церемония прощания с Владимиром Симоновым. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Что случилось с Владимиром Симоновым?
Известие о смерти Владимира Симонова пришло в ночь на 9 ноября. Известно, что скончался он в больнице. Актеру было всего 68 лет. У Владимира Симонова были проблемы с сердцем, которые и привели к трагическому исходу.
Испытания в жизни Владимира Симонова
В 2019 году Владимир Симонов дал большое интервью программе 'Судьба человека'. Он рассказал, что в 2000 году потерял маму. Женщина была жестоко убита.
Симонов не знает, по какой причине ушел из жизни его отец. Мама обещала ему раскрыть эту тайну, но не успела.
Владимир Симонов несколько раз был женат. Вторую жену он бросил ради студентки. Но это не принесло ему счастья. Актер оставил после себя наследников: дочь Асю и двух сыновей — Василия и Владимира.
Его четвертой и последней женой стала актриса Яна Соболевская, которая моложе Симонова на 23 года.
