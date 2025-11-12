В театре Вахтангова началось прощание с Владимиром Симоновым

В Театре Вахтангова в Москве проходит церемония прощания с артистом Владимиром Симоновым. Его не стало 9 ноября. Владимиру Симонову было 68 лет.

Как проходит прощание с Симоновым

В Театре Вахтангова Владимир Симонов служил тридцать лет. И здесь его 12 ноября провожают в последний путь. В фойе театре много цветов, фотографии Симонова. У театра собираются поклонники артиста, пришедшие попрощаться с ним.

Ровно в 11 утра людей начали пускать в зал Театра Вахтангова. На сцене установлен гроб с телом Владимира Симонова. Он украшен венками из белых роз.