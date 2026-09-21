В соцсетях сообщили, что сын Юлии Меньшовой уехал из России

В Сети появилась информация, что сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, 28-летний Андрей Гордин, якобы осенью 2022 года уехал из России.

По данным блогеров, он интересовался в Telegram-чатах способами пересечь границу с Казахстаном, а затем — жизнью в Турции и переводом денег из России. Пишут, что парень обосновался в Стамбуле. Но так это или нет на самом деле – неизвестно.

Сам Андрей — театральный актёр и художник. Он окончил Школу-студию МХАТ, работает актёром дубляжа и преподаёт в инклюзивной театральной школе. Андрей женат на Марии Кукушкиной.

В Сети также приводят информацию, что сама Юлия Меньшова в одном из подкастов высказалась о мужчинах, покинувших страну, назвав их поступок постыдным.

«Парни, вы что делаете? Как вы потом будете смотреть в глаза мамам?» — говорила она.

Юлия Меньшова и ее муж пока не дали официальных комментариев на эту тему.