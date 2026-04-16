"В России нет кино": Анна Старшенбаум объяснила, почему уехала из страны

Сейчас она живет на острове Самуй в Таиланде и не планирует возвращаться к работе в отечественном кинематографе. В своем аккаунте в соцсетях Старшенбаум ответила подписчикам, интересовавшимся ее творческими планами. Ответ был категоричным.

"В России кино точно нет", — написала актриса.

При этом она не исключает возможности сниматься за рубежом, но признается, что сейчас ей мешает языковой барьер. Актриса надеется, что со временем эта проблема решится.

"Я не могу порекомендовать ни один русский проект"

Анна призналась, что полностью разочаровалась в российском кинематографе. По ее словам, еще к 30 годам она поняла, что не может посоветовать близким людям ни одного отечественного фильма или сериала.

"Причин много, но главная — культурный код", — пояснила Старшенбаум.

Она не стала вдаваться в подробности, но подчеркнула, что решение обдуманное и окончательное.

"Профессия не подходит для моих истинных ценностей"

Актриса также призналась, что разочаровалась в актерской профессии в целом. За годы работы она увидела ее с изнанки и поняла, что это не ее путь.

"Эта профессия открылась для меня с совершенно иных сторон после того, как я побыла внутри. И я не считаю ее подходящей для моих истинных ценностей", — объяснила звезда.

Она добавила, что готова пробовать себя в других сферах, если планы на съемки за рубежом не осуществятся.

Жизнь в Таиланде и воспитание детей

Анна Старшенбаум покинула Россию несколько лет назад. Сейчас она живет на острове Самуй в Таиланде, где, по ее словам, нашла более комфортную и гармоничную среду для жизни и воспитания детей. Актриса воспитывает двоих сыновей: Артема (2012 г.р.) и Арсения (2023 г.р.). Об отце младшего ребенка она предпочитает не распространяться.