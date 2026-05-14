В реанимации умер актер Олег Погорелец, известный по сериалу «Жена олигарха»

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легких. Артист скончался, так и не придя в себя. Ему было 57 лет.

Церемония прощания прошла 13 мая на сцене Молодежного драматического театра в Тольятти, которому Погорелец отдал большую часть своей жизни. Похоронили артиста на Тоазовском кладбище.

Олег Погорелец посвятил сцене более 30 лет. За это время он сыграл свыше 40 ролей — от легких комедийных персонажей до глубоких драматических образов. Зрителям он запомнился по роли в сериале «Жена олигарха».

В марте 2026 года актера назначили на пост директора Молодежного драматического театра в Тольятти. Его вклад в развитие культуры неоднократно отмечали почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Самарской области и мэрии Тольятти. В 2023 году Погорелец стал лауреатом Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство».

Олег Погорелец родился 10 октября 1968 года в Тольятти. После окончания театрального училища он сразу пришел служить в местный драматический театр, который тогда назывался «Колесо».

После объединения труппы с другим коллективом артист остался верен сцене и позже стал одним из ведущих актеров Молодежного драматического театра Тольятти.

Параллельно с работой в театре актер снимался в кино и сериалах, но настоящая известность пришла к нему после выхода на экраны сериала «Жена олигарха» в 2023 году. Коллеги по цеху запомнили его как очень отзывчивого и доброго человека, который всегда был готов помочь молодым артистам. Весть о его скоропостижной кончине стала шоком для всех, кто его знал — еще за несколько дней до смерти Погорелец выходил на сцену и был полон творческих планов, связанных с руководством театром. Соболезнования родным и близким уже выразили представители Министерства культуры РФ и многие деятели искусств.