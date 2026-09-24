В окружении Джигана сообщили, что он требовал наркотики перед концертами

Бывший член команды рэпера утверждает, что как минимум с 2019 года артист требовал в гримерку по 10 граммов марихуаны и кетамина — в противном случае он отказывался выходить на сцену.

По словам источника, именно из-за запрещенных веществ произошел инцидент на концерте в Одессе семь лет назад. Тогда Джиган откусил ухо своему менеджеру. Приступ агрессии, как утверждается, стал следствием приема веществ в гримерке. Пострадавшему пришлось пришивать часть уха в больнице.

Сам участник инцидента косвенно подтвердил произошедшее, но отказался делиться деталями из страха перед рэпером. При этом он продолжил работать в российском шоу-бизнесе.

Сочетание наркотиков, по словам специалистов, может усиливать эффекты друг друга — это одновременно и «тормоз», и «газ». Побочные эффекты в таком случае удваиваются: возможны спутанность сознания, диссоциация, психозы, галлюцинации и тяжелая интоксикация.

Это не первый скандал вокруг Джигана за последнее время. Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 июля он устроил стрельбу в своем подмосковном доме, удерживая персонал. Дети рэпера прятались в шкафах. После инцидента Оксана Самойлова подала иск об ограничении его родительских прав, а сам Джиган отправился на лечение в израильский реабилитационный центр .

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