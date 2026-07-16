В Москве началось прощание с Юрием Смирновым

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России Юрием Смирновым. Она организована в помещении Театра на Таганке, куда гроб с телом актера был привезён на черном катафалке, а затем перенесен внутрь.

Официальная часть траурного мероприятия была запланирована на 11:00 по московскому времени. Позже, в 13:00, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Чем запомнился Юрий Смирнов

Юрий Смирнов ушёл из жизни 11 июля в возрасте 87 лет. Несмотря на почтенный возраст, он продолжал выходить на сцену Театра на Таганке. Коллеги признаются, что его кончина стала полной неожиданностью для всей труппы.

За свою долгую творческую жизнь актёр исполнил множество запоминающихся ролей. Среди наиболее известных спектаклей с его участием — «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир». Финальной работой Смирнова стала роль профессора Исака Борга в постановке «Земляничная поляна».