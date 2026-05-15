В Москве началось прощание с Владимиром Молчановым

В эту пятницу, 15 мая, столица прощается с прославленным телеведущим Владимиром Молчановым. Проводить журналиста, которого миллионы зрителей знают по программе «До и после полуночи», собрались коллеги, друзья и ученики.

Отпевание совершается в Храме Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. В храме — множество цветов, траурные венки и приглушенные беседы о человеке, ставшем олицетворением отечественного телевидения конца 80‑х и начала 90‑х годов. На церемонии многие не в силах сдержать слез.

Соратники вспоминают Молчанова как исключительно интеллигентного, утонченного и принципиального человека. Именно он когда‑то преобразил восприятие телевидения у советских зрителей. Его передача «До и после полуночи» стала подлинным прорывом: откровенные дискуссии, ранее табуированные темы, непосредственные интервью и дух свободы превратили программу в культовую.

Владимир Кириллович скончался 11 мая в возрасте 75 лет. В последние годы он мужественно противостоял серьезным проблемам со здоровьем. Известно, что у журналиста диагностировали рак, он перенес пересадку печени, а также инфаркт.

Но наиболее тяжелым испытанием стала кончина его единственной дочери Анны. Трагедия случилась всего за полтора месяца до смерти самого телеведущего. По свидетельствам близких, наследница долго страдала от болезни, а Владимир Кириллович успел с ней проститься — они находились в одном медицинском учреждении. Эта утрата оказалась для него непоправимой.

Молчанов не был на похоронах единственной дочери. На столько ему было тяжело.

За годы профессиональной деятельности Молчанов провел бессчетное количество интервью, создал документальные фильмы, вел программы «Время», «90 минут» и «120 минут». Он входил в число наиболее узнаваемых репортёров страны и был удостоен множества профессиональных наград, среди которых — премия ТЭФИ и «Золотое перо России».