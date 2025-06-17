В Москве начались съемки сериала о жизни Лили Брик

Cъемки сериала 'Лиля' пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Основная локация находится в кинопарке 'Москино'. Там возведены декорации Москвы 20-х годов прошлого века, воссозданы интерьеры квартиры музы поэта Владимира Маяковского Лили Брик.
Фильм обещает стать не просто биографической драмой. Это будет глубокое погружениее в мир искусства, страсти и трагических судеб.
В центре сюжета – Лиля Брик, женщина, чье имя стало синонимом вдохновения, эпатажа и силы духа. Создатели фильма обещают показать Лилю во всей ее многогранности. Ее образ будет раскрыт через призму сложной личности, сочетающей в себе тонкий художественный вкус, невероятную чувственность и непоколебимую жизнестойкость.
Фильм перенесет зрителя в атмосферу 1915 года, в Петроград, охваченный Первой мировой войной. Именно здесь происходит судьбоносная встреча молодого, но уже амбициозного поэта-футуриста Владимира Маяковского с супружеской парой – Лилей и Осипом Бриками.
Поэма «Облако в штанах», прочитанная Маяковским, становится ключом к их взаимопониманию. Она предвещает рождение сложных и противоречивых отношений. Лиля и Осип, очарованные гением Маяковского, становятся его преданными друзьями и меценатами. А Владимир без памяти влюбляется в Лилю. Ее красота и интеллект сводят его с ума.
Евгений Стычкин (Осип Брик) и Мария Смольникова (Лиля Брик). Фото: Анна Митрохина
Фильм обещает показать всю палитру чувств. От эйфории вдохновения до мучительных душевных терзаний, которые сопровождали этот знаменитый "любовный треугольник". Зрители увидят, как любовь Маяковского к Лиле нашла отражение в его гениальной лирике. Фильм неизбежно приведет к трагической развязке – самоубийству поэта. Оно станет поворотной точкой в судьбе Лили.
В фильме покажут, как Лиля сумела выстоять в послереволюционной России. Она пережила гонения и травлю в 50-е годы. Тогда была развязана агрессивная кампания по "вычищению" из памяти Маяковского упоминаний о Бриках.
Фильм завершится 1978 годом, когда Лиля Брик ушла из жизни.
Режиссер фильма Вера Сторожева. Лилю Брик сыграет Мария Смольникова, ее мужа, Осипа Брика, — Евгений Стычкин. В роли Владимира Маяковского — Андрей Максимов.
В сериале снимаются Андрей Смоляков, Лиза Арзамасова, Виктор Добронравов и другие звезды.