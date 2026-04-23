В Латвии объяснили высказывания Лаймы Вайкуле: «Хочешь жить в Европе – соблюдай повестку»

Певица Лайма Вайкуле. Фото: КП/Лариса Кудрявцева

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что певица Лайма Вайкуле вынуждена делать антироссийские заявления, чтобы соответствовать официальной позиции Латвии.

По его словам, это условие для тех, кто хочет жить в этой стране.

«Если ты хочешь жить в Европе, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю», — заявил Росликов в интервью РИА Новости.

Политик также выразил недоумение, почему певица, имевшая в России огромную популярность и уважение, решила остаться в Латвии.

«Мне кажется, в России ей было гораздо комфортнее. Ее там любили и уважали. Она имела доступ ко всем кабинетам всех политиков и первых лиц», — подчеркнул Росликов.

Напомним, Вайкуле изменила свою позицию в отношении нашей страны после 2022 года. Громкие заявления 71-летняя певица сделала на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем в Юрмале с 25 по 27 июля. Фестиваль, который сама певица называет «грандиозным», по мнению критиков, прошел весьма скромно и собрал в основном артистов-иноагентов и русофобов.

Продюсер Леонид Дзюник назвал фестиваль «мероприятием местного сельсовета» и «сливом», отметив, что Вайкуле не готова платить большие гонорары, а билеты продаются плохо — часть даже раздают бесплатно.

Кроме того, в 2023 году в Следственный комитет России поступала просьба проверить певицу по статье о реабилитации нацизма после ее заявлений о необходимости сноса памятников советским солдатам, которые, по ее мнению, не несут художественной ценности.

