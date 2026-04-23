В Латвии объяснили высказывания Лаймы Вайкуле: «Хочешь жить в Европе – соблюдай повестку»

По его словам, это условие для тех, кто хочет жить в этой стране.

«Если ты хочешь жить в Европе, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она озвучила. Я с трудом ее понимаю», — заявил Росликов в интервью РИА Новости.

Политик также выразил недоумение, почему певица, имевшая в России огромную популярность и уважение, решила остаться в Латвии.

«Мне кажется, в России ей было гораздо комфортнее. Ее там любили и уважали. Она имела доступ ко всем кабинетам всех политиков и первых лиц», — подчеркнул Росликов.

Напомним, Вайкуле изменила свою позицию в отношении нашей страны после 2022 года. Громкие заявления 71-летняя певица сделала на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем в Юрмале с 25 по 27 июля. Фестиваль, который сама певица называет «грандиозным», по мнению критиков, прошел весьма скромно и собрал в основном артистов-иноагентов и русофобов.

Продюсер Леонид Дзюник назвал фестиваль «мероприятием местного сельсовета» и «сливом», отметив, что Вайкуле не готова платить большие гонорары, а билеты продаются плохо — часть даже раздают бесплатно.

Кроме того, в 2023 году в Следственный комитет России поступала просьба проверить певицу по статье о реабилитации нацизма после ее заявлений о необходимости сноса памятников советским солдатам, которые, по ее мнению, не несут художественной ценности.