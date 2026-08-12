«В космос кто полетел? Артисты!»: Голубкина поддела Пересильд после призыва Меньшикова закрыть театральные вузы

Свое выступление в личном блоге Мария Голубкина построила как ироничный ответ на инициативу Олега Меньшикова — известного актера, режиссера и художественного руководителя Театра имени Ермоловой. Он недавно предложил сократить количество театральных вузов в стране. По его мнению, слишком много выпускников не находят применения своим навыкам, что делает подготовку специалистов неэффективной.

Голубкина, не вступая в жесткую полемику, выбрала путь юмора и метафоры. Она напомнила о полете актрисы Юлии Пересильд в космос для съемок фильма «Вызов» — реальном событии, которое стало символом неожиданного прорыва в кинематографе.

«Друзья, хочу высказаться в защиту театральных вузов. Олег Евгеньевич Меньшиков говорит: „Куда столько артистов?!“. А я хочу сказать — надо больше артистов! В космос кто полетел? Артисты! Понимаете, человек в театральном институте учился и на тебе — полетел в космос. Люди 10 лет готовились и не полетели. А человек окончил театральный вуз — и уже будущий космонавт. Главное, вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать — хирургом, например», — саркастично высказалась Голубкина.

Ее пост мгновенно стал вирусным. Поклонники оценили остроту и иронию:

«Мария, вы гений Говорите громче — страна должна слышать», «Машенька, вы как всегда — точна и дерзка. Все по делу», «Преподаватель „Щепки“ когда-то сказал: если 5% выпускников останутся в профессии — это уже успех. А это было еще в 1980-м. Так что масштабы проблемы стары, как сам театр», — поделились комментаторы.

Однако нашлись и те, кто воспринял слова актрисы всерьез — и с раздражением. Часть аудитории усмотрела в ее реплике пренебрежение к тяжелому труду людей других профессий.

«Да, артист полетел в космос и получил звание. А шахтеры, врачи, учителя — годами выжимают себя на износ, а им ни славы, ни наград. И платят им копейки. А тут — космическая прогулка и медали. Где справедливость?» — пишут критики.

Немало споров вызвала и фигура самой Юлии Пересильд, чья дочь, 17-летняя Анна, недавно получила главные роли в крупных кинопроектах и поступила в Московскую школу кино. По слухам, девушка была зачислена без вступительных испытаний, что вызвало волны недоверия и обвинений в кумовстве. Пересильд пришлось публично защищать дочь, заявив, что та прошла все этапы отбора и заслужила место своим талантом.

Спор вокруг театрального образования, видимо, будет длиться долго. С одной стороны — призывы к рационализации и востребованности профессии, с другой — убеждение, что искусство, как и вера, не поддается подсчетам. А иногда — даже выводит человека за пределы Земли.

А вы согласны с высказыванием Марии Голубкиной? Поделитесь в комментариях.