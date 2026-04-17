"В кого ты такой красивый? В меня?": вдова Грачевского привела в Кремль его сына

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская с сыном Филиппом вышла в свет. Она появилась с шестилетним наследником на мероприятии в Кремле.

Екатерина рассказала, что ее сын растет творческим человеком. Мальчик занимается в коллективе "Непоседы". Юный Филипп берет уроки пения, осваивает основы сольфеджио и планирует в скором времени приступить к изучению игры на фортепиано. По словам Екатерины, она посвящает воспитанию наследника практически все свое время.

"Хореография у него. Естественно, вокал, сольфеджио. Сейчас собираемся поучиться на клавишах поиграть. Английский. Все, как у всех", — цитирует Екатерину Белоцерковскую MK.RU.

Гости мероприятия обратили внимание на то, что мальчик имеет сильное сходство со своим прославленным отцом.

Сам же Филипп считает, что похож на свою маму.

"В кого ты такой красивый?" — спросила Екатерина у сына.

Мальчик показал пальцем на маму.

"В меня?" — переспросила Екатерина и нежно чмокнула Филиппа в макушку.

Напомним, режиссер Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни от последствий ковида. Его сыну Филиппу тогда еще не было и года. Мальчик появился на свет в апреле 2020 года.