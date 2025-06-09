В каких фильмах снималась Алена Кравец?

Светская львица Алена Кравец окончила факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Блондинка проходила обучение на актерских курсах при ГИТИСе. И там же — на курсах вокала.

Училась Алена Кравец не зря. Свои знания она применяла на практике. Алена снималась в кино. Ее фильмография насчитывает семь картин.

В их числе — известные всем сериалы.

В 1999-м году Алена снялась в сериале 'Агент национальной безопасности'. Затем в ее творческой карьере был сериал 'Счастливы вместе'.

После появились фильмы 'Папины дочки' и 'Брижит Бардо. Эволюция любви'. Отметилась Алена Кравец в фильмах 'Роковое наследство, 'Земский доктор' и 'Конец света'.

Последний сериал с участием Алены вышел на экраны в 2022-м году.