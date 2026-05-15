«В кадре моего живота не видно»: беременная Лиза Моряк оправдалась за роль в фильме мужа «Война и мир»

Лиза Моряк впервые отреагировала на волну негативных отзывов, связанных с ее участием в новой экранизации «Войны и мира». Актриса, которая является супругой режиссера проекта Сарика Андреасяна, поделилась переживаниями из‑за агрессивных комментариев пользователей. По словам Моряк, зрителей возмущает тот факт, что она во время беременности воплощает образ Элен Курагиной.

Лиза Моряк заявила, что живот нисколько не мешает ей исполнять роль великосветской красавицы из самого известного произведения писателя Льва Толстого. В личном блоге Моряк записала видеообращение, в котором призналась, что ей обидно читать комментарии некоторых пользователей в свой адрес.