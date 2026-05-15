«В кадре моего живота не видно»: беременная Лиза Моряк оправдалась за роль в фильме мужа «Война и мир»

Лиза Моряк впервые отреагировала на волну негативных отзывов, связанных с ее участием в новой экранизации «Войны и мира». Актриса, которая является супругой режиссера проекта Сарика Андреасяна, поделилась переживаниями из‑за агрессивных комментариев пользователей. По словам Моряк, зрителей возмущает тот факт, что она во время беременности воплощает образ Элен Курагиной.
Лиза Моряк заявила, что живот нисколько не мешает ей исполнять роль великосветской красавицы из самого известного произведения писателя Льва Толстого. В личном блоге Моряк записала видеообращение, в котором призналась, что ей обидно читать комментарии некоторых пользователей в свой адрес.
«Дорогие друзья, в кадре моего живота не видно, а если в жизни я беременна, то это ничего не значит. Меня обижают такие комментарии, потому что я, будучи беременной, еще и работаю. Найдите будущую многодетную маму, которая успевает и работать, и быть женой, и быть актрисой», — сказала Лиза Моряк.
Завершая свое обращение, Лиза с долей иронии заверила, что Лев Николаевич Толстой от предстоящей экранизации в гробу не перевернется.
«И как вы пишете: «Лев Толстой перевернулся в гробу». Нет, он не перевернулся», — пообещала актриса и жена режиссера Сарика Андреасяна.
Сарик Андреасян сейчас работает над экранизацией романа Толстого «Война и мир». Разумеется, обойтись без своей любимой супруги он не могу. Ранее режиссер анонсировал, что Лиза Моряк сыграет роль Элен Курагиной.
«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный, аналитический ум. Игру обаяния без души. Именно поэтому я бесконечно рад и благодарен, что на эту роль я взял Лизу Моряк», — делился Сарик Андреасян.
Режиссер отмечает у своей жены Лизы Моряк не только внешние качества, гармонирующие с обликом Элен, но и артистические способности, которые помогут полноценно раскрыть сложность и многогранность героини.