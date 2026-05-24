«В Голливуде меня утвердили»: Хромченко рассказала, как получила роль Миранды в фильме «Дьявол носит Prada»

Голос способен создать образ не менее яркий, чем внешность или игра актера. Именно так произошло с русской версией культового фильма «Дьявол носит Prada». Голос Эвелины Хромченко стал неотъемлемой частью образа Миранды Пристли для миллионов зрителей в России. Как журналистка и эксперт моды получила эту знаковую роль, какие мотивы ею двигали и что помогло убедить голливудских продюсеров — рассказываем в деталях.

Сегодня зрители уже не мыслят этот знаменитый проект без характерного русского голоса героини, воплощенной Мерил Стрип. В беседе с Лаурой Джугелией Хромченко призналась, что к этому успеху ее привел непростой путь, а решение было продиктовано двумя соображениями: усилить позиции России в мире моды и принять участие в работе над картиной с любимой актрисой.

«Мерил Стрип — гарант успеха любого фильма. Поэтому, когда она получила этот сценарий, я решила, что, если она согласится, фильм будет потрясающим, и я должна присоединиться к этому», — рассказала Эвелина Хромченко.

На тот момент Хромченко уже имела солидный опыт в сфере пиара и коммуникаций, что позволило ей уверенно и убедительно донести до голливудских партнеров мысль: именно она — оптимальный кандидат на озвучивание Миранды Пристли. Дополнительно она предложила стратегию продвижения фильма на российском рынке, что стало весомым аргументом.

«На студии мы сделали тест. Тест отправили в Голливуд. В Голливуде меня утвердили, как ни странно», — добавила Хромченко.

Эвелина Леонидовна Хромченко — российская журналистка, телеведущая и эксперт в области моды. Широко известна как бывший главный редактор российской версии журнала L’Officiel (занимала эту должность с 1998 по 2010 годы).

Ведет программу «Модный приговор» на Первом канале, где выступает в роли одной из главных соведущих. Благодаря яркому стилю, глубокому пониманию индустрии и харизматичной манере подачи Эвелина Хромченко стала одним из самых узнаваемых лиц российской модной журналистики. Ее голос и экспертное мнение регулярно звучат в медиа, а профессиональный путь служит вдохновением для многих начинающих стилистов и редакторов.

