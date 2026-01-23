В чем призналась жена Евгения Алдонина в день его рождения

22 января футболисту Евгению Алдонину исполнилось 46 лет. В этот день о нем сделала признание жена, модель Ольга Алдонина. Ольга высказалась впервые с того момента, как все узнали о тяжелой болезни спортсмена.

В чем призналась Ольга Алдонина?

Ольга Алдонина разместила в личном блоге снимки, на которых Евгений Алдонин предстал в окружении своих троих детей от разных браков. Дочь Вера появилась на свет в первой семье Алдонина, с певицей Юлией Началовой. После развода со звездой Евгений женился на Ольге, которая подарила ему сына Артема и дочку Анжелику.