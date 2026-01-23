В чем призналась жена Евгения Алдонина в день его рождения

22 января футболисту Евгению Алдонину исполнилось 46 лет. В этот день о нем сделала признание жена, модель Ольга Алдонина. Ольга высказалась впервые с того момента, как все узнали о тяжелой болезни спортсмена.
В чем призналась Ольга Алдонина?
Ольга Алдонина разместила в личном блоге снимки, на которых Евгений Алдонин предстал в окружении своих троих детей от разных браков. Дочь Вера появилась на свет в первой семье Алдонина, с певицей Юлией Началовой. После развода со звездой Евгений женился на Ольге, которая подарила ему сына Артема и дочку Анжелику.
"С днем рождения! Все скажу лично. Дети соскучились..."— призналась под фото Ольга Алдонина.
Евгений Алдонин с женой Ольгой и детьми Верой, Артемом и Анжеликой. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Что случилось с Евгением Алдониным?
В ноябре прошлого года поклонники с ужасом узнали, что футболист и отец троих детей Евгений Алдонин тяжело болен. Уже больше года спортсмен борется с онкологическим заболеванием. От рака поджелудочной железы он лечится в Германии.
В соцсети представителями футбольного сообщества был брошен клич. Всех неравнодушных просили помочь Евгению Алдонину материально. Деньги нужны на лечение. На беду отозвались многие.
Евгений Алдонин тогда вышел на связь. Он через друзей поблагодарил всех за проявленное к нему внимание. Алдонин выразил уверенность в том, что справится с болезнью.
Евгений Алдонин с женой и детьми. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Друг Алдонина, журналист Иван Карпов, тогда уточнял, что Евгений не хотел рассказывать о своей болезни публично. Но его состояние таково, что без помощи со стороны не обойтись.
Евгения Алдонина люди очень уважают. Все прекрасно видят, что это глубоко порядочный, честный и скромный человек. Евгений Алдонин достойно пережил развод с Юлией Началовой, которая изменила ему и ушла к хоккеисту.
Алдонин никогда не комментировал ее поступок. Он поддерживал добрые отношения с Юлией после развода и всегда принимал активное участие в жизни дочери Веры. Алдонин прекрасный отец и для двоих своих маленьких детей. Он дружен и с родителями Юлии Началовой. Бывшие теща и тесть всегда с большой теплотой отзываются о своем экс-зяте.
Давайте пожелаем Евгению Алдонину скорейшего выздоровления и возвращения домой! Пишете свои пожелания в комментариях.