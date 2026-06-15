Шесть человек погибли в результате трагедии в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес. Среди них – 32-летний американский певец Оливер Три. Также жертвой авиакатастрофы стал аргентинский блогер Гаспар Прим (Gaspi).

Что известно об авиакатастрофе

Оливер Три, находившийся в Бразилии с гастролями, недавно выступал в Сан-Паулу, а в июле планировал тур по Европе.

По предварительным данным, столкнулись два вертолета, упавшие на парковку.

После крушения начался сильный пожар: обломки и топливо подожгли машины. Огонь уничтожил около 20 автомобилей, преимущественно электромобилей. Литий-ионные батареи вызвали серию вторичных взрывов, затруднив работу пожарных.

Расследование ведут специалисты CENIPA при ВВС Бразилии. Проводится экспертиза обломков и анализ маршрутов полетов.

Чем известен Оливер Три

Оливер Три Никелл — американский музыкант, продюсер и режиссер. Прославился в 2018 году благодаря EP Alien Boy и хитам Alien Boy и Life Goes On.

Его стиль — смесь электроники, дабстепа, хип-хопа, поп-музыки и софт-рока. Основные релизы: EP Do You Feel Me?, альбомы Ugly Is Beautiful, Cowboy Tears и Love You Madly Hate You Badly (2026, первый на собственном лейбле). Ранее сотрудничал с Atlantic Records.

В 2024 году Билли Айлиш назвала его вдохновителем своего альбома.

Артист, погибший в авиакатастрофе, подвергся «отмене» из-за любви к России. Он подолгу жил в РФ, записал там хит Cowboy Tears, называл Россию любимым местом, а русских — прямолинейными.

Сотрудничал с нашими музыкантами. В 2024 году Литва запретила ему концерт из-за связей с Россией.