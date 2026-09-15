В Болгарии не могут продать квартиру Бориса Моисеева, где он отдыхал с Даной Борисовой

Квартира Бориса Моисеева в Болгарии остается непроданной уже два года — несмотря на существенное снижение цены, желающих приобрести недвижимость так и не нашлось.

Жилье в комплексе Emerald Beach Resort & SPA артист купил в 2009 году за 250 тысяч евро — тогда объект считался элитным. Моисеев обустроил квартиру итальянской мебелью и нередко приезжал туда отдыхать, в том числе вместе с телеведущей Даной Борисовой. Однако проблемы с недвижимостью начались еще при жизни певца: так, в 2010 году в квартире прорвало трубу — в результате оказались затоплены апартаменты соседей снизу.

После смерти артиста недвижимость по завещанию досталась его продюсеру Сергею Гороху. В 2024 году он попытался продать квартиру, выставив ее на рынок за 90 тысяч евро. Позднее цену снизили до 88 тысяч — но даже это не привлекло покупателей. При этом сама квартира достаточно просторная: ее площадь составляет 138 квадратных метров, в ней расположены две спальни, два санузла и две террасы, а из окон открывается вид на море.

Эксперты полагают, что апартаменты стали неликвидными. Причина — в изменившемся статусе самого комплекса: некогда престижный Emerald Beach Resort & SPA со временем приобрел черты заброшенного объекта. К тому же до сих пор регулярно поступают жалобы на неполадки с инфраструктурой и перебои с электроснабжением — все это заметно снижает привлекательность жилья для потенциальных покупателей.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года в Москве, в своей квартире. На момент смерти ему было 68 лет (он родился 4 марта 1954 года).

Причина смерти — третий инсульт.

За годы до этого артист уже перенес два инсульта: первый случился в 2010 году (после него частично парализовало левую руку и лицо, появились проблемы с речью), второй — в 2015 году. Также были микроинсульты. Полностью восстановиться не удалось, и в 2022 году случился третий, ставший фатальным.

Об этом сообщил арт-директор певца Сергей Горох: он пришел навестить артиста и обнаружил его без сознания, после чего вызвал скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Церемония прощания прошла 2 октября 2022 года в открытом режиме в траурном зале Троекуровского кладбища, там же артиста и похоронили.