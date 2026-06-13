В белом платье в черный горох и почти без макияжа: Пугачева позировала с поклонницей в Лимасоле

Жизнь Аллы Пугачевой давно перестала быть только историей о музыке. Сейчас певица живет в Лимасоле, и, несмотря на серьезные проблемы с ногами, старается следовать врачебным предписаниям и выходит на регулярные прогулки. И именно во время таких неспешных выходов из тени случаются те самые мгновения, которые фанаты потом бережно хранят в памяти. Две поклонницы недавно смогли лично встретиться с Примадонной.

Виктория Багазий, преданная поклонница певицы, не скрывает своей радости: ей посчастливилось увидеть Аллу Борисовну во время вечерней прогулки по Лимасолу. Образ Примадонны оказался на удивление простым и элегантным: минимум макияжа, а в качестве наряда — белое платье в черный горох. Даже в такой будничной обстановке Пугачева не отказала девушке в фото. Певица непринужденно подперла голову рукой и подарила камере свою улыбку.