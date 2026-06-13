В белом платье в черный горох и почти без макияжа: Пугачева позировала с поклонницей в Лимасоле

Жизнь Аллы Пугачевой давно перестала быть только историей о музыке. Сейчас певица живет в Лимасоле, и, несмотря на серьезные проблемы с ногами, старается следовать врачебным предписаниям и выходит на регулярные прогулки. И именно во время таких неспешных выходов из тени случаются те самые мгновения, которые фанаты потом бережно хранят в памяти. Две поклонницы недавно смогли лично встретиться с Примадонной.
Виктория Багазий, преданная поклонница певицы, не скрывает своей радости: ей посчастливилось увидеть Аллу Борисовну во время вечерней прогулки по Лимасолу. Образ Примадонны оказался на удивление простым и элегантным: минимум макияжа, а в качестве наряда — белое платье в черный горох. Даже в такой будничной обстановке Пугачева не отказала девушке в фото. Певица непринужденно подперла голову рукой и подарила камере свою улыбку.
Алла Пугачева и ее поклонница на Кипре. Фото: соцсети Виктории Багазий
«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — с волнением призналась Виктория.
Еще одна встреча случилась в первую субботу мая: на Кипре певицу заметила россиянка Гузель Шипилевская, выпускница Уфимской государственной академии экономики и сервиса. Девушке удалось сделать селфи с кумиром. По ее словам, Алла Борисовна проявила неожиданную теплоту: похлопала ее по плечу и произнесла короткое, но такое значимое «молодец». Гузель особо отметила, что певица была без палочки.
«Я до сих пор в шоке», — делилась она своими эмоциями.
Эти эпизоды из повседневной жизни артистки разительно контрастируют с ее недавним публичным образом. Последний раз Алла Пугачева появлялась на светском мероприятии в России в сентябре 2021 года — тогда она посетила премьеру сериала «Вертинский».
Уже весной 2022‑го певица покинула страну, и с тех пор ее выходы на публику стали куда более камерными и редкими.