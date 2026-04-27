В 97 лет ушел из жизни ведущий «Радионяни» Лев Шимелов

Ушел из жизни знаменитый ведущий «Радионяни» Лев Шимелов. Ему было 97 лет.

Как рассказал племянник артиста, он ежедневно общался с ним по телефону. Тревога возникла, когда Лев Шимелов не ответил на его звонок.

Что случилось со Львом Шимеловым

20 апреля родственник приехал к конферансье домой, обнаружил его в тяжелом состоянии и незамедлительно доставил в больницу. Сердце Шимелова остановилось 24 апреля.

«Врачи боролись за жизнь Льва Павловича, сделали операцию. Его подключили к ИВЛ, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта», — рассказала собеседница РИА Новости.

Сердце Шимелова остановилось 24 апреля.

Прощание с артистом состоялось в воскресенье на территории Боткинской больницы. Местом захоронения станет Ваганьковское кладбище.

Чем еще известен ведущий «Радионяни»

Лев Шимелов появился на свет 28 января 1930 года в Баку. Он получил образование на физико-математическом факультете Бакинского университета, параллельно активно участвуя в художественной самодеятельности: сочинял сценарии для капустников, исполнял миниатюры и работал конферансье.

В 1952 году артиста пригласили выступать на профессиональной эстраде. В дальнейшем он работал в Московском мюзик-холле и Москонцерте.

В качестве эстрадного режиссёра Шимелов поставил такие программы, как «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук и «Это было вчера». С 1979 года он вёл популярную детскую передачу «Радионяня».

Лев Павлович известен по фильмам «Терем-теремок», «Смех, да и только», «Улыбки танцора» и «Бабушки надвое сказали…». Совместно с Александром Левенбуком он подарил зрителям культовую песню из мультфильма «Пластилиновая ворона». За свои заслуги в 1990 году артист был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.