В 94 года ушел из жизни скрипач Климентий Векслер

В Карелии ушел из жизни легендарный скрипач Климентий Векслер. О его кончине сообщили в Петрозаводской государственной консерватории, разместив некролог в соцсети ВКонтакте.

Печальная весть

«28 августа 2026 года на 95-м году жизни скончался Климентий Иосифович Векслер — выдающийся музыкант, известный педагог, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Карелия, кандидат искусствоведения, профессор Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова», — говорится в сообщении.

Причина ухода не раскрывается. Организаторы похорон обещали сообщить о месте и времени прощания позже.

Жизнь, отданная музыке

Климентий появился на свет в Ленинграде 13 августа 1932 года. Окончил Ленинградскую консерваторию.

В 1956-м стал солистом Карельской филармонии, а с 1967-го начал преподавать в Петрозаводской консерватории (тогда филиале Ленинградской). С 1971-го заведовал кафедрой струнных инструментов. Он тесно работал с карельскими композиторами и записывал их произведения для фирмы «Мелодия».

Любопытный факт: единственный раз, когда студент Векслер выступил в Ленинградской филармонии, — это участие в органном концерте Исайи Браудо.