Уже попал не в ту дверь: почему Киркоров не говорит о Пугачевой

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров на днях отказался говорить об Алле Пугачевой. Так, журналисты спросили у артиста, поздравил ли он Примадонну с днем рождения в апреле и поддерживает ли он с ней связь.

Певица почти три года живет в Израиле. Также артистка летает на Кипр и в Латвию, навещая близкую подругу Лайму Вайкуле.

Музыкальный критик Сергей Соседов пояснил, почему Филипп Бедросович воздержался от каких-либо комментариев, когда речь зашла о Примадонне.

Шоумен уверен, что поп-король отечественной сцены, конечно же, поздравил бывшую жену с днем рождения. Но не стал рисковать своим положением в шоу-бизнесе, говоря об этом журналистам.

"Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь. Он, правда, много раз попадал. Но последний случай был самый запоминающийся. Больше он не хочет попадать не в ту дверь. Поэтому об Алле ничего не говорит", - приводит mk.ru слова Сергея Соседова.

Так, поп-короля эстрады критиковали за то, что он посетил скандальную вечеринку Насти Ивлеевой. Позже артист заверил, что попал туда случайно. Он также уточнил, что заглянул на тусовку на пять минут. Затем Киркоров поссорился с Ивлеевой, назвав ее "мерзкой крысой".

Филипп Бедросович ждал, что Настя извинится перед ним за то, как она подставила его и других артистов своей богемной вечеринкой. Но та не посчитала нужным это сделать.