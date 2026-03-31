Уже не "золотая жила": компания дочери Долиной погрязла в долгах перед ФНС

"Золотая жила" Ларисы Долиной, бизнес, оформленный на дочь певицы, неожиданно попал в список должников по налоговым платежам. Речь идет о предприятии, которое принято считать доходным, — однако у звездной семьи в данный момент нет ресурсов для осуществления обязательных выплат.

Сколько задолжала компания дочери Долиной

Согласно сведениям Федеральной налоговой службы, организация, где Ангелина Долина выступает в роли соучредителя и располагает половиной акций (50 %), имеет долг перед бюджетом в размере 231 482 рублей. Структура задолженности, как сообщает MK.RU , следующая:

207 454 рубля — налог на доходы физических лиц;

оставшаяся часть — страховые взносы.

Стоит учесть, что информация о долгах юридических лиц актуализируется в реестре каждые три месяца. Указанная задолженность была зафиксирована за компанией по состоянию на середину февраля.

Финансовое положение и грантовая поддержка

Предприятие, о котором идет речь, функционирует как музыкальная школа — здесь получают образование вокалисты, композиторы и режиссеры. Бизнес демонстрирует высокие финансовые показатели:

выручка за минувший год достигла 13,6 млн рублей;

чистая прибыль, причитающаяся акционеру, составила 11,5 млн рублей.

Примечательно, что образовательный проект ранее получил значительный грант на развитие. В период 2022–2024 годов заявку подавала сама Лариса Долина — в статусе индивидуального предпринимателя. Однако последующие обращения за грантовой поддержкой, оформленные уже от имени компании, не увенчались успехом.

Трудности компании совпали со сложностями в жизни Ларисы Долиной. Певица попала в грандиозный скандал из-за продажи квартиры в элитном районе столицы. Сейчас Лариса Долина судится с мошенниками, под влиянием которых реализовала недвижимость.

Звезда требует со злоумышленников 176 млн рублей компенсации.