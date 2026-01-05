Уже 5 января: когда Лариса Долина освободит квартиру, что говорит адвокат

Жизнь на публике часто превращает личные проблемы знаменитостей в достояние общественности. Особенно, когда речь заходит о крупных финансовых сделках и судебных разбирательствах.

История вокруг квартиры стоимостью 112 миллионов рублей, проданной певицей Ларисой Долиной, наглядно демонстрирует, как частная сделка может стать предметом длительного судебного противостояния.

Мошенническая схема и судебные перипетии

Все началось летом 2024 года, когда 70-летняя артистка продала свою недвижимость. Деньги от сделки — 112 миллионов рублей — попали не к покупателю, а к аферистам, которые ввели Долину в заблуждение, представившись сотрудниками правоохранительных органов.

Певица, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников, обратилась в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным.

Покупательницей жилья выступила Полина Лурье. Несмотря на общественный резонанс и обещание Долиной вернуть деньги, Лурье отказалась от расторжения сделки. Изначально судебная тяжба складывалась в пользу артистки: в ноябре кассационная инстанция подтвердила решения предыдущих судов, оставив недвижимость за певицей, а Лурье — без квартиры и без средств.

Однако в декабре Верховный суд внес решающий корректив, отменив все предыдущие постановления и обязав Долину освободить проданную квартиру. Московский городской суд 25 декабря официально постановил выселить артистку. Просьбы Долиной об отсрочке для сбора вещей были отклонены покупательницей.

Будет ли исполнено обещание?

От лица певицы ранее была озвучена конкретная дата — 5 января. Именно к этому сроку 70-летняя звезда, через своего адвоката, обещала окончательно передать квартиру законной владелице, Полине Лурье.

О том, насколько реален этот план, высказалась представитель противоположной стороны. Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, в комментарии для ТАСС заявила, что ей неизвестно, намерена ли Лариса Долина выполнить свое обязательство.

Правозащитница прямо ответила, что не обладает информацией о том, состоится ли фактическая передача недвижимости в объявленный день. Теперь ответ за Долиной.