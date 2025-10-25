Утяшева вышла на связь после вопроса о разводе с Волей: "Он сейчас в туре, я дома"

Ляйсан Утяшева официально опровергла слухи о возможном расставании с мужем, известным комиком и резидентом Comedy Club Павлом Волей.

Супруги живут в браке вот уже около тринадцати лет, воспитывая двоих детей: сына Роберта, которому исполнилось 12 лет, и дочь Софию, которая недавно отметила свое 10-летие. Пара активно делится своей жизнью перед камерами, ведя совместный проект — популярное шоу на телеканале ТНТ.

Что сказала Утяшева про развод с Волей

На днях стали распространяться необоснованные сплетни о якобы предстоящем разводе Ляйсан и Павла. Эти разговоры возникли после того, как шоумен отправился в гастрольный тур отдельно от семьи.

Однако сама гимнастка выступила с четким заявлением, решительно опровергнув любые предположения о распаде брака. Она подчеркнула, что подобные слухи абсолютно беспочвенны и являются чистой воды фейком.

"Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас все хорошо, он сейчас в туре, я дома", - призналась Утяшева.

Утяшева про шоу с участием Воли

Также Ляйсан затронула тему продолжения популярного телешоу "Выжить в Стамбуле". Она выразила радость от большого интереса зрителей к этому проекту, подтвердив свою заинтересованность в развитии программы и желание вновь порадовать поклонников новыми выпусками.

Завершив интенсивные съемки очередного сезона проекта, Ляйсан поделилась впечатлениями о работе над шоу "Выжить в Стамбуле". Она заверила, что этот сезон станет особенным и не будет похож на остальные. Утяшева пожаловалась на усталость, поэтому взяла паузу, чтобы восстановиться после перелета.

Также возлюбленная шоумена призналась, что она мечтает стать многодетной мамой и хочет родить третьего ребенка. В свое время Ляйсан пришлось отказаться от этой идеи из-за проблем со здоровьем. Но сейчас она не исключает, что уйдет в декрет.

