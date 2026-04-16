"Успокойся и не трогай меня": Боня сообщила, что команда Собчак ищет на нее компромат

По словам Бони, команда журналистки якобы собирает негативную информацию о ней и пытается дискредитировать ее в глазах общественности.

В своем обращении, опубликованном в соцсетях, Виктория напрямую обратилась к Ксении. Она призвала прекратить антипиар-кампанию и не втягивать в конфликт ее друзей и знакомых.

"Команда Ксении Собчак, под меня роют. Я хочу обратиться к Собчак. Ксюш, живи своей жизнью. Не надо ко мне лезть! Не надо лезть ни к кому из моих друзей и знакомых, предлагать им интервью, в которых ты хочешь, чтоб меня поливали грязью. Мне уже не 25 лет, мне к 50 годам, как и тебе скоро будет. Все твои грязные делишки истории я уже знаю за версту", — заявила Боня.

Она также предупредила, что в ближайшее время в Интернете может начаться волна хейта и заказных вбросов против нее.

Сама Виктория дала понять, что не намерена прятаться или менять свои планы. Она продолжает активно готовиться к новому рискованному восхождению — на гору К2, вторую по высоте вершину в мире после Эвереста.

В народе К2 называют "горой-убийцей" из-за множества крутых склонов и высокой смертности среди альпинистов. Несмотря на это, Боня настроена решительно.

В мае прошлого года она уже покорила Эверест, и возникшие в пути сложности не испугали ее.