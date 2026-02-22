Ушла из жизни актриса Омского ТЮЗа Алла Малкина

Коллектив Омского театра для детей и молодежи (ТЮЗа) сообщил об уходе из жизни артистки Аллы Малкиной. Алла Ивановна покинула этот мир 21 февраля в возрасте 81 года.

Где и когда пройдет прощание с Аллой Малкиной

Прощание с актрисой пройдет 25 февраля с 10:00 до 11:00 в фойе местного Дома актера по адресу: ул. Ленина, 45.

Краткая биография актрисы

Алла Малкина родилась 22 августа 1944 года. Получила образование в Пермском государственном педагогическом институте, который окончила в 1979 году, и тогда же стала артисткой Омского ТЮЗа. Также к этому времени она успела поработать в детских театральных коллективах вышеупомянутой Перми и Азербайджана.

За долгие годы службы в омском театре она создала более 60 запоминающихся образов. В ее творческой биографии — роли Шарлотты в "Вишневом саде", Атаманши в "Золушке", Няни в "ONEГИНЕ", Мышка Мими в "Дюймовочке", Нерина в "Плутнях Скапена", Вдовы в "Двух стрелах", Царевны в "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях". Малкина играла и комедию, и трагедию, и другие жанры.

Алла Ивановна оставалась всю жизнь верной одному театру. Ее ценило и государство. У артистки имеется ряд наград.

Алла Ивановна являлась артисткой драмы высшей категории и членом Союза театральных деятелей России. Ее вклад в культуру был отмечен нагрудным знаком Министерства культуры "За достижения в культуре" (2000 г.), почетными грамотами областного Министерства культуры и правительства Омской области.

В 2025 году она стала лауреатом областного конкурса-фестиваля "Лучшая театральная работа" в номинации "За верное служение театру".

Известно, что Алла Малкина уделяла много внимания воспитанию молодого поколения. Помогала только пришедшим артистам адаптироваться в новом коллективе, старалась, чтобы успешно прошел их ввод в постановку.

Неудивительно, что ее очень любили в коллективе. Она была тем человеком, который всегда стремится прийти на помощь.

Алла Малкина черпала вдохновение в искусстве и окружающем мире. Она бесконечно любила жизнь.

А сцена отвечала ей взаимностью. Работа в любимом театре делала Аллу Ивановну моложе и счастливее.